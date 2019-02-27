Возбуждено дело о загрязнении рек и каналов Петербурга киностудией Михалкова

27.02.19 12:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Росприроднадзор по СЗФО возбудил дело о загрязнении водных объектов в центре Петербурга из-за деревянных настилов, смонтированных на льду для съемок фильма "Серебряные коньки" студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.

"Государственные инспекторы департамента возбудили дело об административном правонарушении по факту загрязнения реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова, вызванного размещенными в акватории водных объектов плитами синего цвета", - сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Как отметили в Росприроднадзоре, после проверок древесные плиты были демонтированы на Мойке, но на Крюковом канале и канале Грибоедова к работам по демонтажу не приступали.

"Местами плиты повреждены, некоторые находятся на берегу канала. Древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. Все это остается на льду. На поверхности также замечены опилки и обломки деревянных конструкций", - сообщают в ведомстве.

Все это, подчеркивается в сообщении, свидетельствует о нарушении требований к охране водных объектов.

Дело возбуждено в отношении ООО "ФильмФест", устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщали " Интерфаксу" 18 февраля в пресс-службе комитета по культуре, съемки фильма "Серебряные коньки" согласованы с администрацией Центрального района Санкт-Петербурга, комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также комитетом по транспорту.

"Заявители, кинокомпания "ФильмФест", были уведомлены о необходимости соблюдения всех необходимых требований законодательства и норм безопасности. Что касается установки деревянных настилов, то информация о необходимости их использования в адрес комитета по культуре Санкт-Петербурга не поступала", - сказал собеседник.

В комитете сослались на данные кинокомпании, согласно которым безопасность съемок на льду обеспечивает профессиональное аварийно-спасательное формирование "Первая служба спасения".

Как сообщается на сайте студии Н.Михалкова "ТРИТЭ", съемки фильма "Серебряные коньки" идут с начала февраля на замерзших реках и каналах Петербурга, а также во дворцах Великих князей и в Михайловском замке.