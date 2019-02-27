Не хотят встречаться: британский посол утверждает, что Сергей и Юлия Скрипали живы
  
Новые санкции: США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями
   
Открыть границы: Путин поручил расширить практику применения электронных виз для иностранцев
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.02.19 12:43

Шойгу назвал уникальной работу по расчистке русла Буреи в столь короткие сроки

© РИА Новости. Андрей Александрович
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 500 тысяч кубометров скальных пород, обрушившихся в реку Бурея, ликвидировали военные в ходе расчистки ее русла, сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода скального массива.

"Работы велись в сложных климатических условиях при полном отсутствии транспортной инфраструктуры и значительной удалённости от источников жизнеобеспечения. Общий объём выработки скального грунта составил порядка 470 тысяч кубометров. Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объёма горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной", - заявил С.Шойгу.

Он отметил, что полностью устранена угроза для населённых пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа. По словам С.Шойгу, Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.

"Командующих войсками военных округов и Северного флота прошу отслеживать эту ситуацию во взаимодействии с соответствующими структурами, оказывать помощь региональным и местным органам власти. Необходимые работы проводить со строгим соблюдением мер безопасности", - добавил С.Шойгу.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составил около 34 миллионов кубометров. Военные Минобороны России расчистили завал, подрывая скальные породы.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.02.19 13:51
Родители новорожденных смогут посадить своё дерево в столичных парках
.
  27.02.19 12:48
Фондохранилище для столичных музеев построят в "новой" Москве
.
  27.02.19 11:38
Почти четверть миллиона москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов
.
  27.02.19 11:35
В промзоне вдоль Нагатинской набережной обустроят спортивный кластер
.
  27.02.19 11:28
Конструктивистский детский сад в Щукино признали памятником архитектуры
.
  27.02.19 11:24
Путин поручил создать Национальный космический центр до 15 января 2020 года
.
  27.02.19 11:22
Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму примут не позднее июня
.
  26.02.19 17:28
Дело об административном правонарушении Twitter поступило в суд
.
  26.02.19 15:15
Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта
.
  26.02.19 12:04
Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket