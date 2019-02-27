Шойгу назвал уникальной работу по расчистке русла Буреи в столь короткие сроки

27.02.19 12:43

© РИА Новости. Андрей Александрович

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 500 тысяч кубометров скальных пород, обрушившихся в реку Бурея, ликвидировали военные в ходе расчистки ее русла, сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода скального массива.

"Работы велись в сложных климатических условиях при полном отсутствии транспортной инфраструктуры и значительной удалённости от источников жизнеобеспечения. Общий объём выработки скального грунта составил порядка 470 тысяч кубометров. Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объёма горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной", - заявил С.Шойгу.

Он отметил, что полностью устранена угроза для населённых пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа. По словам С.Шойгу, Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.

"Командующих войсками военных округов и Северного флота прошу отслеживать эту ситуацию во взаимодействии с соответствующими структурами, оказывать помощь региональным и местным органам власти. Необходимые работы проводить со строгим соблюдением мер безопасности", - добавил С.Шойгу.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составил около 34 миллионов кубометров. Военные Минобороны России расчистили завал, подрывая скальные породы.