Фондохранилище для столичных музеев построят в "новой" Москве

27.02.19 12:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Фондохранилище с экспозиционными залами для столичных музеев планируется построить на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке, сообщил журналистам в среду глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Мы ведем переговоры со столичными музеями и федеральным министерством культуры о строительстве фондохранилища на территории административно-делового центра в Коммунарке. Предполагается построить два блока - для федеральных музеев и для московских", - сказал В.Жидкин.

По его словам, необходимость строительства такого комплекса объясняется дефицитом экспозиционных площадей на основных площадках музеев. "Поэтому здесь и планируется создать такую возможность", - пояснил В.Жидкин.

Глава департамента сообщил, что музейный комплекс появится около будущей станции метро "Коммунарка".

Он подчеркнул, что о сроках строительства говорить еще рано.

"Пока идут переговоры", - сказал В.Жидкин.

Ранее В.Жидкин сообщал, что административно-деловой центр АДЦ в поселке Коммунарка полностью будет готов к 2030 году. Административно-деловой центр "Коммунарка" разместится на земельном участке площадью 550 га. На этой участке планируется построить порядка 5 млн кв.м недвижимости. Из этого объема 1,3 млн кв.м придется на жилье и 1,7 млн кв.м - на общественно-деловую застройку. Здесь расположатся помещения префектуры "новой" Москвы и корпуса филиала Российской государственной библиотеки. Кроме того, на территории АДЦ планируется жилая застройка со школами и детскими садами.