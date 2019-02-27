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27.02.19 12:53
Российские военные провели учение по развертыванию "Бастионов" на Балтике
"Расчёты боевой техники отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в назначенные районы на побережье Балтийского моря, развёртывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами", - говорится в сообщении флота.
Военные сообщили, что ракетные комплексы "Бастион" отработали нанесение условных ударов по морским целям, выполнив электронные пуски ракет.
"К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бастион", мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Как ожидается, в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.
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