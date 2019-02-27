Пакет законопроектов о цифровой экономике депутаты примут в марте

27.02.19 12:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума планирует принять пакет законопроектов по цифровой экономике во втором и третьем чтениях в марте текущего года, в силу они должны будут вступить с 1 октября 2019 года, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В марте планируется его принять во втором и третьем чтениях", - сказал П.Крашенинников в среду "Интерфаксу".

Ранее президент поручил правительству РФ совместно с Госдумой до 1 июля 2019 года обеспечить принятие федеральных законов, направленных на развитие цифровой экономики, в том числе определяющих порядок совершения гражданско-правовых сделок в электронной форме, а также предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.

"Хотим ввести нормы законов в действие с 1 октября, потому что необходимо, чтобы с ними ознакомились все участники рынка, включая регуляторов. Потребуется также принятие ряда подзаконных актов, включая акты Центрального банка", - сказал П.Крашенинников.

Базовые поправки в Гражданский кодекс были внесены на рассмотрение Госдумы год назад в марте 2018 года спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой профильного комитета П.Крашениниковым и группой депутатов.

"У нас было широкое обсуждение, с участием Центрального банка, Минфина, коллег, которые занимаются цифрой. Очень долго проходило обсуждение, было несколько совещаний в Кремле и в правительстве", - сказал он.

По его словам, кроме поправок в Гражданский кодекс, на рассмотрении Госдумы находится еще два законопроекта, которые можно назвать технологическими, они прописывают в законодательстве конкретные случаи применения цифровых прав.

"Есть еще два закона по цифровым активам - технологические. Если поправки в Гражданский кодекс - базовые, то с технологической точки зрения нужно, чтобы (два других законопроекта - ИФ) принимались после ГК для того, чтобы терминологически они не противоречили друг другу", - сказал П.Крашенинников.

Он отметил, что два сопутствующих законопроекта по этой теме тоже планируется принять марте этого года.