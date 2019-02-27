Омские коллекторы оштрафованы на 500 тыс. рублей за назойливые звонки

27.02.19 13:00

© РИА Новости. Владимир Песня

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Омской области назначил штраф "Первому коллекторскому бюро", сотрудники которого превышали количество допустимых звонков по долгам кредиторов и вовлекали в контакты третьих лиц, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Поступившие жалобы стали основанием для проверки коллекторской фирмы, после которой приставы выявили нарушения закона при взаимодействии с пятью гражданами.

В трех случаях из пяти была превышена допустимая частота звонков или сотрудники не сообщали свое имя и название компании, от лица которой звонят. В двух других общение по вопросу долга осуществлялось через третьих лиц, притом, что сами должники не давали на это согласие.

"Арбитражный суд Омской области признал "Первое коллекторское бюро" (...) виновным в совершении правонарушений по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ и назначил в качестве наказания административные штрафы в размере 100 тысяч рублей по каждому эпизоду, связанному с нарушением прав омичей", - говорится в сообщении.

Обжаловать это решение коллекторам не удалось ни в одной из инстанций.

Теперь, как отмечает пресс-служба, граждане вправе требовать в суде с коллекторов компенсацию морального вреда.