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27.02.19 13:00
Омские коллекторы оштрафованы на 500 тыс. рублей за назойливые звонки
Поступившие жалобы стали основанием для проверки коллекторской фирмы, после которой приставы выявили нарушения закона при взаимодействии с пятью гражданами.
В трех случаях из пяти была превышена допустимая частота звонков или сотрудники не сообщали свое имя и название компании, от лица которой звонят. В двух других общение по вопросу долга осуществлялось через третьих лиц, притом, что сами должники не давали на это согласие.
"Арбитражный суд Омской области признал "Первое коллекторское бюро" (...) виновным в совершении правонарушений по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ и назначил в качестве наказания административные штрафы в размере 100 тысяч рублей по каждому эпизоду, связанному с нарушением прав омичей", - говорится в сообщении.
Обжаловать это решение коллекторам не удалось ни в одной из инстанций.
Теперь, как отмечает пресс-служба, граждане вправе требовать в суде с коллекторов компенсацию морального вреда.
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