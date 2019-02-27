Директор аэропорта "Тамбов" подозревается в растрате

27.02.19 13:15

© РИА Новости. Виталий Безруких

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Директор тамбовского аэропорта стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В ходе прокурорской проверки установлены многочисленные факты издания директором госпредприятия "Аэропорт Тамбов" распоряжений о собственном командировании в Москву с последующей оплатой расходов, включая суточные на сумму почти 140 тыс. рублей", - сказала Е.Короткова.

По ее словам, "данные денежные средства не подлежали выплате в связи с тем, что Москва является местом его постоянного проживания".

По материалам транспортной прокуратуры следователи Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили в отношении директора аэропорта уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).

Ход расследования взят Мичуринским транспортным прокурором на личный контроль.