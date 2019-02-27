В Кремле надеются на скорое освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы"

27.02.19 13:20

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 февраля. Interfax-Russia.ru - В Кремле надеются, что ситуация с косатками, захваченными в Приморье браконьерами, будет разрешена в скором времени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было соответствующее поручение президента. Мы надеемся, что в самое сжатое короткое время эта ситуация и проблемы этих касаток будут решены, и они будут выпущены на свободу", - сказал Д.Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, на какие средства касатки содержатся на передержке, он сказал, что это делается не на средства из федерального бюджета.

"Нет, это не федеральный бюджет. Там же есть и некие компании, некие юридические лица, которые осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи", - сказал Д.Песков.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

В декабре из вольеров исчезли три белухи. В феврале из вольеров пропала косатка. При этом отловщики утверждают, что животные уплыли, а экологи уверены, что они погибли.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте Средней.