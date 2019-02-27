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27.02.19 13:30

Продажи туров в мае выросли на 60% в связи с длинными праздниками

© РИА Новости. Сергей Кузнецов
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Количество россиян, желающих выехать на отдых на майские праздники, выросло на 60% в 2019 году, что связано с длинными выходными, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Прирост продаж на майские праздники у некоторых операторов по всем направлениям, включая Россию, составляет более 50-60% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Это связано с тем, что праздники очень длинные. Цены ниже, чем в июне, и тем более в июле и августе. И для многих туристов майские каникулы и будут отпуском на море, который они могут себе позволить, так как цены более привлекательны, чем на летний отдых даже с учетом акций раннего бронирования", - сказала М.Ломидзе.

Россияне в 2019 году будут отдыхать с 1 по 5 мая на праздник Весны и Труда и с 9 по 12 на День Победы.

"Что касается популярных направлений, то в России это Сочи и Крым - спрос в целом вырос от 15 до 100%. Из зарубежных - Турция, Таиланд, Тунис, Доминикана, ОАЭ, Индия. Продажи продолжаются, но по утверждениям туроператоров, на некоторых направлениях уже реализовано более 50-60% мест. То есть, в течение 2-3 недель весь запланированный объем может быть распродан. Активно продается не только классический отдых на море, но и речные круизы. Операторы по этому направлению говорят, что у них 60% путевок реализованы", - отметила М.Ломидзе.

Она подчеркнула, что это "почти сенсационная новость", потому что в течение всего января-февраля по объемам бронирования зимних туров был стагнирующий спрос. "Было ясно, что люди считают деньги и готовятся потратить их на летний отдых, а не на промежуточные поездки в низкий сезон. То, что спрос такой активный на мартовские и майские праздники, меняет эту картину", - добавила эксперт.

Она сообщила, что на большинстве направлений цены выросли не менее, чем на 10%. Лидирующее направление зарубежного туризма - Турция - подорожало на 15%. По прошлогодним ценам продаются туры на Кипр и в Таиланд, а также в Грецию, где рост есть, но в пределах 5%.

В России исключением стали Сочи и Крым, там цены сохранились на уровне 2018 года.

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