Петербургские депутаты наградили Полтавченко за заслуги в развитии города

27.02.19 13:41

© РИА Новости. Алексей Даничев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание северной столицы вручило бывшему губернатору Георгию Полтавченко почетный знак "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга".

Церемония награждения состоялась в Ротонде Мариинского дворца в среду. На вручение почетного знака прибыли врио губернатора Александр Беглов и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

"В традициях ленинградской, петербургской политики всегда должно быть золотое правило - отдавать должное людям, которые внесли вклад в развитие города. Вы принадлежите к числу тех людей, на которых держится российская государственность. Если в государстве есть хотя бы несколько таких людей, оно в безопасности. Если есть такой человек во главе Петербурга, город выстоит в любой системе координат", - обратился к Г.Полтавченко спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

В свою очередь А.Беглов отметил работу Г.Полтавченко в полпредстве по ЦФО, куда ранее пришёл на смену будущему губернатору Петербурга.

"Так получилось, что я давно знаю Георгия Сергеевича, и сменил его на посту полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. К своей радости, к своему удивлению я обнаружил, что тот "красный" пояс, который Центральный округ окружал - он стал православным: был порядок, была дисциплина", - сказал А.Беглов.

После вручения почетного знака Г.Полтавченко выступил с предложением передать награду в музей Законодательного собрания.