Школы Саранска возобновляют занятия, приостановленные из-за карантина по ОРВИ

27.02.19 13:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по ОРВИ, введенный в образовательных учреждениях Саранска (Мордовия) неделю назад, отменяется с 28 февраля, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе городской администрации в среду.

"Мэрия не получала рекомендации управления Роспотребнадзора по республике о продлении карантина, поэтому учебный процесс в школах возобновляется. Отмечается снижение уровня заболеваемости", - сказал собеседник агентства.

Карантин был введен с 22 по 27 февраля включительно в школах Саранска с целью снижения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциям. Обучение для школьников было организовано дистанционно.