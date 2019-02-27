Тульская область за год снизила младенческую смертность на 31%

27.02.19 13:47

© РИА Новости. Павел Львов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Младенческая смертность ив Тульской области в 2018 году снизилась почти на треть, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросу реализации национального проекта "Здравоохранение", который проходит в среду в Туле.

"За последний год Тульская область стала одним из лидеров в ЦФО в области здравоохранения. За этот год на 31 процент снизилась младенческая смертность и впервые за всю историю стала ниже среднероссийского показателя - 4,7 на 1 тыс. родившихся",- отметила В.Скворцова.

По ее словам, тульский регион также достиг успехов в развитии сельского здравоохранения, строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, в реализации проекта "Бережливая поликлиника".

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в 2019 году будет завершено строительство двух корпусов Тульской областной детской больницы. С нынешнего года также начнётся строительство перинатального центра.

По данным Минздрава РФ, базовый показатель младенческой смертности в России в 2017 году составил 5,6 на 1 тыс. родившихся. Согласно нацпроекту "Здравоохранение" к 2024 году этот показатель должен снизиться до 4,5 на 1 тыс. родившихся.