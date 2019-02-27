Родители новорожденных смогут посадить своё дерево в столичных парках

27.02.19 13:51

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 30 тысяч новых деревьев планируется высаживать ежегодно в столице в рамках новой акции "Наше дерево", в которой будут участвовать родители новорождённых москвичей, сообщил глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

"Родителям новорождённых москвичей будет предложено место в городских парках для высадки своего родового дерева. В будущем планируем высаживать около 30 тысяч деревьев, но в 2019 году пока не знаем, сколько людей откликнется",- сказал А.Кульбачевский на пресс-конференции в среду.

По его словам, ещё около 330 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в столице в 2019 году в рамках акции "Миллион деревьев", которая проходит шестой год подряд.

"В 2018 году в рамках акции "Миллион деревьев" было высажено более 350 тысяч деревьев и кустарников",- сказал А. Кульбачевский.

Как сообщил глава департамента, всего в рамках акции "Миллион деревьев", которая проходит шестой год в Москве высажено более 100 тысяч деревьев и 2,2 млн кустарников. "Дополнительно озеленено более 18 тысяч дворов",- добавил он.