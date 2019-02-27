|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.02.19 13:51
Родители новорожденных смогут посадить своё дерево в столичных парках
"Родителям новорождённых москвичей будет предложено место в городских парках для высадки своего родового дерева. В будущем планируем высаживать около 30 тысяч деревьев, но в 2019 году пока не знаем, сколько людей откликнется",- сказал А.Кульбачевский на пресс-конференции в среду.
По его словам, ещё около 330 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в столице в 2019 году в рамках акции "Миллион деревьев", которая проходит шестой год подряд.
"В 2018 году в рамках акции "Миллион деревьев" было высажено более 350 тысяч деревьев и кустарников",- сказал А. Кульбачевский.
Как сообщил глава департамента, всего в рамках акции "Миллион деревьев", которая проходит шестой год в Москве высажено более 100 тысяч деревьев и 2,2 млн кустарников. "Дополнительно озеленено более 18 тысяч дворов",- добавил он.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket