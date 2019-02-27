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27.02.19 14:09

Матвиенко отправила сенаторов на диспансеризацию

© РИА Новости. Илья Питалев
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов внимательно относиться к своему здоровью, проходить диспансеризацию и не забывать отчитываться об этом в отделе кадров верхней палаты.

"Все время подчеркиваю: больные сенаторы, председатели никому не нужны. Нужны здоровые", - сказала В.Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

Она отметила, что прохождение диспансеризации не является обязательным требованием, но попросила отнестись к этой теме внимательно.

"Я к вам обращалась с убедительной просьбой и говорила о том, что сенаторы должны быть примером во всем хорошем и показывать культуру, в том числе, заботы о своем здоровье. Просили по итогам года всем сенаторам сдать справки о том, что вы прошли диспансеризацию", - сказала спикер СФ.

По ее мнению, "это крайне нужно".

"Если кто-то не прошел, пожалуйста, пройдите диспансеризацию, я вам очень советую", - отметила В. Матвиенко.

Тех, кто, прошел диспансеризацию, она попросила сдать справки в отдел кадров СФ.

Летом прошлого года В.Матвиенко рассказывала, что "завела правило", согласно которому кадровая служба Совета Федерации собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли ежегодную диспансеризацию

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