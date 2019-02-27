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27.02.19 14:11

Госдума примет законы по итогам Послания президента в приоритетном порядке

© РИА Новости. Михаил Климентьев
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума начала работу по реализации поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его Послания Федеральному Собранию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Все необходимые для реализации поручений законы должны быть рассмотрены в приоритетном порядке", - заявил В.Володин журналистам в среду.

Спикер направил поступившие в Госдуму поручения президента в профильные комитеты и в рабочую группу по реализации Послания, уточнили в нижней палате.

Как подчеркнул В.Володин, важно, чтобы люди как можно скорее ощутили позитивные изменения в связи с реализацией поручений главы государства.

Особенно, отметил спикер, это касается предложений, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года (то есть задним числом - ИФ). В первую очередь речь идет о поддержке многодетных семей и пенсионеров, пояснил председатель Госдумы.

Он рассказал, что профильные комитеты и рабочая группа по реализации Послания президента в ближайшее время предложат план работы по выполнению поручений главы государства, связанных с решением проблем загрязнения воздуха в ряде регионов, а также развития цифровой экономики.

Кроме того, "Госдуме в весеннюю сессию предстоит рассмотреть и принять законопроекты, направленные на помощь многодетным семьям в решении их жилищных вопросов - льготная ставка в 6% годовых будет действовать весь срок ипотечного кредита, а семьи, в которых после 1 января 2019 года родится третий (или последующий) ребенок, получат от государства 450 тысяч рублей для погашения ипотеки", - добавил политик.

"Нам также важно проработать законодательные решения, направленные на поддержку наших граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации - без доходов и с обязательствами по выплате ипотеки - установив режим "ипотечных каникул", - сказал В.Володин.

Как сообщалось ранее в среду, перечень поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию был опубликован на сайте Кремля.

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