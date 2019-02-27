Самолеты "России" увеличивают время полетов из-за закрытия неба в Пакистане

27.02.19 14:17

© РИА Новости. Максим Блинов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Россия" сообщила об увеличении ряда маршрутов и дополнительных посадках для дозаправки самолетов в связи с закрытием воздушных коридоров в Пакистане и Афганистане, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"В связи с поступившей в авиакомпанию "Россия" информацией (телеграмма НОТАМ) о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана и воздушной зоной Кабула до 02:59 мск 28 февраля авиакомпания "Россия" вынуждена планировать маршруты облета указанной территории", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим, по его словам, произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов, выполняемых авиакомпанией.

"Воздушные суда, следующие по трем из них, вынуждены совершить промежуточные посадки для дополнительной заправки топливом. Рейсы из Бангкока и Пхукета во Внуково (FV5872 и FV5876) для дозаправки приземлятся в аэропорту Шарджи (ОАЭ)", - сказал представитель "России".

Он добавил, что рейс из "Шереметьево" в Бангкок (SU6275) совершил посадку на запасной аэродром по маршруту следования в аэропорту Ташкента.

Ранее в среду индийские СМИ сообщили, что воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана закрыто для транзитных международных рейсов. Самолеты, выполняющие международные рейсы, ищут другие маршруты.