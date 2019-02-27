Туристский форум "Открытый Крым" пройдет в Симферополе в апреле

27.02.19 14:33

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 февраля. Interfax-Russia.ru - VIII туристский форум "Открытый Крым" состоится 5-6 апреля в Симферополе при поддержке Ростуризма, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики в среду.

"Весенний форум традиционно выстраивает стратегию и тактику успешного "высокого" сезона. Мероприятия форума направлены на подготовку всех участников процесса к курортному сезону, на решение актуальных вопросов развития туротрасли. Уже в начале года Крым стал признанным лидером раннего бронирования отдыха среди россиян, и на этом фоне в задачи министерства входит четкая координация всех игроков рынка", - приводятся в сообщении слова главы Минкурортов Крыма Вадима Волченко.

Участники форума обсудят политику ценообразования. "Одним из путей взаимодействия по снижению стоимости санаторно-курортных и оздоровительных учреждений является загрузка средств размещения в осенне-весенний период", - считают в профильном министерстве.

К диалогу приглашены представители федеральных и региональных властей, туроператорских компаний России, работающих на крымском направлении, объектов размещения, профессиональных отраслевых ассоциаций и крымских турфирм.

"Конкуренция на туристическом рынке должна настроить бизнес на политику сдерживания цен, сконцентироваться необходимо на повышении качества сервиса, программах лояльности. Со стороны власти будем акцентировать внимание на субсидировании туроператоров, осуществляющих чартерные перевозки в Крым, и других программах господдержки", - отметил В.Волченко.

Мероприятия форума "Открытый Крым" также будут посвящены вхождению Крыма в эксперимент по взиманию курортного сбора.

Форум будет сопровождаться турвыставкой. Кроме того, Минкурортов региона организует ознакомительные туры для субъектов туристской индустрии.