Единый тариф установят на авиаперевозки с Сахалина на Ю.Курилы

27.02.19 14:39

© РИА Новости. Сергей Красноухов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти собираются сделать единой стоимость билетов на регулярные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (о. Кунашир) и в Курильск (о. Итуруп) как для жителей островного региона, так и для жителей других регионов страны, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Instagram-аккаунте в среду.

"Принял решение: с переходом на летнее расписание стоимость перелетов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск как для жителей Сахалинской области, так и для тех, кто зарегистрирован в других регионах, будет одной - 5 тыс. 950 рублей", - добавил В.Лимаренко.

Врио в настоящее время находится с рабочей поездкой на Курилах.

"С жителями Кунашира также говорили про доступные авиабилеты. С вводом тарифов "по прописке" курильчане лишились возможности лишний раз повидаться с родственниками или детьми, которые живут в другом регионе. Есть те, кто постоянно живет и работает на Курилах, но имеет там временную прописку, поэтому тоже вынужден оплачивать полную стоимость билета. А для многих людей 15 тыс. рублей в один конец - непосильная плата", - говорится в сообщении.

Врио также сообщил, что со среды на Южных Курилах введены новые вертолетные рейсы между островами: впервые вертолеты начнут пассажирские перевозки с Кунашира и Шикотана на Итуруп (в настоящее время вертолетные перевозки осуществляются только между Шикотаном и Кунаширом). Стоимость билетов на них, по данным руководителя региона, "будет единой и для местных, и для приезжих".

Как сообщалось ранее, авиабилеты по льготной ставке для перелетов внутри Сахалинской области могут приобретать только жители региона, имеющие здесь постоянную прописку. Разница между льготным и экономически-обоснованным тарифом субсидируется авиакомпании "Аврора", осуществляющей перевозки внутри Сахалинской области, за счет средств бюджета региона.