Более 900 млрд руб. потребуется на выполнение поручений из Послания президента

27.02.19 14:45

© РИА Новости. Илья Питалев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - На выполнение поручений, поставленных в послании президента РФ Федеральному собранию, потребуется более 900 млрд рублей до 2024 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В совокупности сделан расчет примерно финансовых потребностей для реализации тех задач, которые были поставлены в послании - это более 900 млрд рублей в промежутке от 2019 до 2024 года", - сказал А.Силуанов в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.