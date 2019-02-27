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27.02.19 14:56

Новые меры соцподдержки распространятся на 770 тыс. семей и 12% пенсионеров

© РИА Новости. Татьяна Подойницына
27 февраля. Interfax-Russia.ru - 770 тысяч семей смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка благодаря предложенному президентом в послании Федеральному собранию повышению верхней планки дохода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По нашему мнению, право на получение такой поддержки могут иметь 770 тысяч семей, это почти на 48 процентов больше, чем по старому порядку", - сказала Т.Голикова на совещании президента с членами правительства РФ.

По словам вице-премьера, в правительстве ожидают, что такие меры поддержки окажут влияние на демографическое поведение семей, предотвратив откладывание решения о рождении первого ребенка.

Она добавила, что если в 2000 году первые дети составляли 60 процентов от всех родившихся, и их чаще всего рожали до 25 лет, то в 2017 года эта цифра снизилась до 45 процентов.

Кроме того, возрастная граница первых рождений сдвинулась до возраста 26-30 лет. "Это означает, что потенциал вторых и последующих рождений у нас сокращается", - сказала Т.Голикова.

По ее словам, изменения в закон уже на прошлой неделе направлены всем органам исполнительной власти. "Надеемся, что в ближайшее время этот закон будет внесен в правительство. По нашим оценкам, поскольку это планируется к введению в 2020 году, стоимость этой меры дополнительно к тому, что предусмотрено в бюджете, составит 16,5 млрд рублей", - сказала вице-премьер.

Что касается перерасчета социальных доплат к пенсиям, то он коснется 12% неработающих пенсионеров, и обойдется бюджету в 18,8 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Предполагается, что указанный перерасчет, а вы дали поручение сделать его с 1 января 2019 года, затронет порядка 12% неработающих на сегодняшний день пенсионеров, пенсии которых вместе с ежемесячной денежной выплатой, при ее наличии, ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе. На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 млрд рублей", - сказала Т.Голикова.

По ее словам, соответствующий законопроект прошел процедуру согласования, рассмотрен на законопроектной комиссии правительства и в ближайшее время будет рассмотрен на заседании правительства и внесен в парламент.

Т.Голикова пояснила, что, согласно поручению президента РФ, будет пересмотрен "порядок учета индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат при определении общей суммы материального обеспечения пенсионера и размера социальной доплаты к пенсии".

"Предлагается сейчас изменить существующую систему: устанавливать сначала социальные доплаты до нового прожиточного минимума пенсионера, который установлен в соответствующем регионе страны. Затем осуществлять индексацию пенсий и единовременные денежные выплаты", - сказала вице-премьер.

Таким образом, по ее словам, "материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году".

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