Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский учитель"

27.02.19 15:01

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил освободить от уплаты налога на доходы физических лиц выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель".

"Давайте решим этот вопрос, люди чистыми должны получать эти деньги ("подъемные" - ИФ). Или нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога", - сказал В.Путин на совещании с членами правительства в среду.

Он рассказал, что раньше программа "Земский доктор" финансировалась в том числе и из ФОМС и подпадала под 217 статью Налогового кодекса.

"Теперь из других источников финансируется, напрямую из федерального бюджета, и люди начали платить НДФЛ. Что это значит на практике? Теперь участники программы "Земский доктор" и "Земский учитель" получают не миллион рублей, а 870 (тысяч) рублей, фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. Зачем мы это делаем?", - сказал президент.

В свою очередь первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов согласился, что выплаты участникам этих программ должны быть освобождены от выплаты НДФЛ.

"Нужно освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали вчистую те суммы, которые были озвучены в послании, и которые сегодня реализуются, то есть 1 млн рублей и 500 тыс. рублей", - сказал министр.

Президент подчеркнул, что от выплат следует освободить участников обеих программ.