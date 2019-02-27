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Главные события
27.02.19 15:09

Тверская область направит 3,3 млрд руб. на расселение аварийного жилья

© РИА Новости. Александр Кряжев
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Тверская область в 2019-2025 годах планирует направить на реализацию программы переселения из аварийного жилья порядка 3,3 млрд рублей, сообщает правительство региона.

Большая часть средств - более 3,2 млрд рублей - будет выделена из федерального бюджета, около 100 млн рублей - из регионального бюджета.

В новые дома до 2026 года планируется расселить более 4700 жителей региона из 84 тыс. кв. метров жилых помещений, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

В 2013-2018 годах в регионе было расселено более 8200 человек из 140 тыс. кв. метров аварийного жилья, что позволило в полном объеме расселить весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

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