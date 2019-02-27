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27.02.19 15:12
Память о Немцове увековечили на доме в Нижнем Новгороде, где он жил
"Дума (Нижнего Новгорода - ИФ) решила выполнить свое решение установить памятную доску на доме на ул. Агрономической, где жил Борис Ефимович", - сказала Р.Немцова, которая была женой погибшего политика на протяжении 18 лет и затем сохраняла с ним дружеские отношения.
"Дина Яковлевна (мама Б.Немцова - ИФ) выбрала для мемориала фото. Сама доска изготовлена из серого мрамора, на ней барельеф белого мрамора - профиль Бориса Ефимовича, глядящего вдаль, на Волгу, и надпись: в этом доме жил Б.Немцов, губернатор Нижегородской области с 1991 по 1997 год", - уточнила Р.Немцова.
Как сообщалось, городская дума Нижнего Новгорода в ноябре 2016 года единогласно приняла решение увековечить память о бывшем губернаторе Нижегородской области Б.Немцове.
Оппозиционный политик Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля.
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