Правительству через год будет дана персональная оценка за реализацию нацпроектов

27.02.19 15:14

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимира Путин предложил в начале будущего года проанализировать работу и дать оценку каждому члену правительства с точки зрения реализации нацпроектов и мер, содержащихся в послании главы государства Федеральному собранию.

"У нас, можно считать, выстроен график работы и контроля работы по реализации нацпроектов. Но сейчас мы говорим о послании (Федеральному Собранию) этого года, где некоторые вещи выходят за рамки нацпроектов", - сказал В.Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Я буду внимательно смотреть, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, и что не сделано. Я очень рассчитываю на то, что мы будем с вами работать очень напряженно", - подчеркнул В.Путин.

"Цели и задачи, которые были формулированы в послании, носят не отвлеченный, не абстрактный характер, они все очень конкретные, а люди ждут от нас эффективной и результативной работы", - заявил президент.