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27.02.19 15:14
Правительству через год будет дана персональная оценка за реализацию нацпроектов
"У нас, можно считать, выстроен график работы и контроля работы по реализации нацпроектов. Но сейчас мы говорим о послании (Федеральному Собранию) этого года, где некоторые вещи выходят за рамки нацпроектов", - сказал В.Путин в среду на совещании с членами правительства.
"Я буду внимательно смотреть, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано, и что не сделано. Я очень рассчитываю на то, что мы будем с вами работать очень напряженно", - подчеркнул В.Путин.
"Цели и задачи, которые были формулированы в послании, носят не отвлеченный, не абстрактный характер, они все очень конкретные, а люди ждут от нас эффективной и результативной работы", - заявил президент.
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