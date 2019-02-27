Росгвардия в Крыму получила боевые катера нового поколения

27.02.19 15:16

© РИА Новости. Ильдус Гилязутдинов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Севастопольские морские подразделения Росгвардии приняли на вооружение два высокоскоростных транспортно-десантных катера БК-16, сообщила пресс-служба крымского управления ведомства в среду.

"Мы рассматривали большую линейку высокоскоростных катеров с широким спектром задач. Остановились на данных судах, поскольку они показали хорошие мореходные качества. Эти скоростные машины предназначены для решения боевых задач в прибрежной зоне: высадка десанта, патрулирование акватории и выполнение поисково-спасательных операций. К концу года мы будем испытывать еще два подобных образца", - цитирует пресс-служба начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии Андрея Шатаева.

Катера БК-16, как отмечается в сообщении, оснащены новейшими навигационными и радиотехническими системами, позволяющими совершать длительные маневры на любых курсовых углах и при различных погодных условиях. В шторм они не теряют маневренности и мобильности на скорости до 80 км/час. При этом судно водоизмещением в 20 тонн рассчитано на перевозку 24 человек.

БК-16 отправятся на охрану черноморских рубежей Крыма после того, как пройдут проверку. Сейчас специалисты проводят ходовые испытания оборудования, затем проверят расход топлива и работу всех механизмов при различных условиях.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, это не первые боевые катера, которые приняты на вооружение крымского управления Росгвардии. Однако общая численность судов не раскрывается.

В конце января Росгвардия в Крыму получила первые транспортно-боевые вертолеты Ми-8.