Войска ПВО на учениях в Поволжье отработали противодействие крылатым ракетам

27.02.19 15:27

© РИА Новости. Виталий Тимкив

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа провели однодневные совместные учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учения, подразделениям нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников (дронов) с самодельными бомбами. Подразделения учились оперативно идентифицировать летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавать координаты, сопровождать цели, согласовывать и подавать команды на уничтожение объектов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для этого в трех регионах Поволжья были задействованы свыше 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции "Гамма-С1М", "Небо-УМ" и "Каста 2-2". Также привлекались системы "С-300" комплексы "Бук-М2", "Тор" и "Тунгуска".

Учения прошли в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях.