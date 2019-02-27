Для подготовки к 1000-летию Суздаля планируется привлечь 3 млрд рублей

27.02.19 15:49

© РИА Новости. Владимир Вяткин

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Владимирской области намерены привлечь не менее 3 млрд рублей в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Суздальский" и подготовки к тысячелетию Суздаля, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" глава комитета по туризму администрации Владимирской области Игорь Каверзин в кулуарах Пермского молодежного форума в среду.

"С этого года началась плотная подготовка к тысячелетию Суздаля, юбилей состоится в 2024 году. Мы считаем, что данное направление увеличит турпоток в два раза (в 2018 году регион посетили около 5 млн туристов - ИФ). Существенно улучшится инфраструктура Суздаля", - сказал И.Каверзин.

По его словам, на создание туркластера "Суздальский" и подготовку к юбилею прогнозируется привлечение 2 млрд рублей со стороны бизнес-сообщества, еще 1 млрд рублей - со стороны федерального бюджета. Также на эти цели будут направлены средства областного бюджета, однако объемы финансирования пока определяются.

План подготовки к юбилею тысячелетию Суздаля включает большой блок инфраструктурных мероприятий, отметил глава комитета.

"Мы проанализировали сейчас практически все объекты, которые есть на территории Суздаля, из туристической, социальной и вспомогательной инфраструктуры. Сейчас мы понимаем, какие дороги нужно улучшать, какие новые туристические объекты и отели могут появиться", - сказал он.

В настоящее время власти работают над привлечением во Владимирскую область международных гостиничных сетей. Одним из потенциальных инвесторов может стать Mariott.

Как сообщалось, в преддверии тысячелетнего юбилея Суздаля ожидается строительство новых инженерных сооружений и туристических объектов.

Согласно проекту, который обсуждался в 2016 году, в Суздале появится ряд новых объектов, в том числе малые гостиницы, точки тематического питания, рынок местной гастрономической продукции, "Музей наличника" и "Суздальские погреба", а также большой фруктовый сад.

Создание кластера подразумевает также оборудование необходимой инженерной инфраструктуры. На долю инвесторов придется 70% финансовых затрат на реализацию проекта, остальные средства поступят в виде бюджетных ассигнований.