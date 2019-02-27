Более 10 центров онкологической помощи создадут в Волгоградской области

27.02.19 15:51

© РИА Новости. Павел Львов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Центры амбулаторной онкологической служб появятся на базе поликлиник в 13 муниципальных районах Волгоградской области, сообщил в среду губернатор региона Андрей Бочаров в ходе отраслевого совещания по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках приоритетных региональных проектов.

"На территории области планируется создать 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих поликлиник, которые будут основой создания медицинских округов, соединенных с единым координирующим центром на базе областного онкоцентра", - скал А.Бочаров.

Он отметил, что все центры амбулаторной онкологической помощи будут капитально отремонтированы и оснащены современным диагностическим оборудованием (порядка 400 единиц), а также обеспечены специалистами соответствующего уровня.

"Мы запланировали выделить на создание центров амбулаторной онкологической помощи порядка 2,6-3 млдр рублей дополнительно. В данных центрах будет возможно получить консультацию специалистов из головного онкоцентра для принятия решений по лечению и сопровождению реабилитации пациентов. Это позволит приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов", - подчеркнул глава региона.

По словам А.Бочарова, на все мероприятия по реформированию региональной онкослужбы до 2021 года предусмотрены беспрецедентные средства - порядка 11 млрд рублей.

"В 2021 году мы планируем создать в Волгоградской области современную, мощную, эффективную трехуровневую систему онкологической помощи, с опорой на активную работу по ранней диагностике онкозаболеваний, которую в последующем будем совершенствовать", - сказал губернатор.

А.Бочаров также сообщил, в настоящее время прорабатывается вопрос закупки и запуска диагностических центров на основе автопоездов для максимального охвата населения отдаленных территорий. Планируется, что они будут оснащены рентген-аппаратами, маммографами и аппаратами УЗИ.

А.Бочаров поручил внести необходимые изменения в госпрограмму развития здравоохранения Волгоградской области и организовать работу так, чтобы все конкурсные процедуры были объявлены вовремя. Поставил задачу в течение 2019 года завершить проектирование тех объектов, которые будут строиться в следующем году, одновременно в 2020-м спроектировать объекты, которые будут возводиться в 2021 году.

Отдельно глава региона остановился на вопросе организации масштабного диспансерного обследования.

"До 1 сентября медицинские осмотры для выявления факторов риска возникновения онкологических заболеваний должны быть проведены для жителей сельских территорий, до 2021 года - всего населения Волгоградской области", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область направит более 4 млрд рублей на модернизацию и развитие онкологического диспансера. 3,1 млрд рублей на строительство нового современного лечебно-диагностического центра выделят из федерального бюджета. Кроме того, более 1 млрд рублей в создание инновационного ПЭТ-центра по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях вложит компания "ПЭТ-Технолоджи".