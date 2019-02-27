Новые санкции: США опубликовали законопроект с новыми антироссийскими санкциями
  
Не хотят встречаться: британский посол утверждает, что Сергей и Юлия Скрипали живы
   
Открыть границы: Путин поручил расширить практику применения электронных виз для иностранцев
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.02.19 15:51

Более 10 центров онкологической помощи создадут в Волгоградской области

© РИА Новости. Павел Львов
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Центры амбулаторной онкологической служб появятся на базе поликлиник в 13 муниципальных районах Волгоградской области, сообщил в среду губернатор региона Андрей Бочаров в ходе отраслевого совещания по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках приоритетных региональных проектов.

"На территории области планируется создать 13 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих поликлиник, которые будут основой создания медицинских округов, соединенных с единым координирующим центром на базе областного онкоцентра", - скал А.Бочаров.

Он отметил, что все центры амбулаторной онкологической помощи будут капитально отремонтированы и оснащены современным диагностическим оборудованием (порядка 400 единиц), а также обеспечены специалистами соответствующего уровня.

"Мы запланировали выделить на создание центров амбулаторной онкологической помощи порядка 2,6-3 млдр рублей дополнительно. В данных центрах будет возможно получить консультацию специалистов из головного онкоцентра для принятия решений по лечению и сопровождению реабилитации пациентов. Это позволит приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов", - подчеркнул глава региона.

По словам А.Бочарова, на все мероприятия по реформированию региональной онкослужбы до 2021 года предусмотрены беспрецедентные средства - порядка 11 млрд рублей.

"В 2021 году мы планируем создать в Волгоградской области современную, мощную, эффективную трехуровневую систему онкологической помощи, с опорой на активную работу по ранней диагностике онкозаболеваний, которую в последующем будем совершенствовать", - сказал губернатор.

А.Бочаров также сообщил, в настоящее время прорабатывается вопрос закупки и запуска диагностических центров на основе автопоездов для максимального охвата населения отдаленных территорий. Планируется, что они будут оснащены рентген-аппаратами, маммографами и аппаратами УЗИ.

А.Бочаров поручил внести необходимые изменения в госпрограмму развития здравоохранения Волгоградской области и организовать работу так, чтобы все конкурсные процедуры были объявлены вовремя. Поставил задачу в течение 2019 года завершить проектирование тех объектов, которые будут строиться в следующем году, одновременно в 2020-м спроектировать объекты, которые будут возводиться в 2021 году.

Отдельно глава региона остановился на вопросе организации масштабного диспансерного обследования.

"До 1 сентября медицинские осмотры для выявления факторов риска возникновения онкологических заболеваний должны быть проведены для жителей сельских территорий, до 2021 года - всего населения Волгоградской области", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область направит более 4 млрд рублей на модернизацию и развитие онкологического диспансера. 3,1 млрд рублей на строительство нового современного лечебно-диагностического центра выделят из федерального бюджета. Кроме того, более 1 млрд рублей в создание инновационного ПЭТ-центра по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях вложит компания "ПЭТ-Технолоджи".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.02.19 13:51
Родители новорожденных смогут посадить своё дерево в столичных парках
.
  27.02.19 12:48
Фондохранилище для столичных музеев построят в "новой" Москве
.
  27.02.19 11:38
Почти четверть миллиона москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов
.
  27.02.19 11:35
В промзоне вдоль Нагатинской набережной обустроят спортивный кластер
.
  27.02.19 11:28
Конструктивистский детский сад в Щукино признали памятником архитектуры
.
  27.02.19 11:24
Путин поручил создать Национальный космический центр до 15 января 2020 года
.
  27.02.19 11:22
Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму примут не позднее июня
.
  26.02.19 17:28
Дело об административном правонарушении Twitter поступило в суд
.
  26.02.19 15:15
Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта
.
  26.02.19 12:04
Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket