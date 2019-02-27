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27.02.19 15:54
Тело Малашенко перевезут в Москву предположительно на следующей неделе
"Пока ничего наверняка неизвестно, потому что все бумажные процедуры потребуют времени. Если реально смотреть на ситуацию, то, скорее всего, транспортировать тело можно будет в начале следующей недели", - сказала Н.Костикова в среду.
По ее словам, сегодня прошла процедура опознания тела И.Малашенко, теперь необходимо оформить документы для вывоза тела, чем сейчас и занимаются юристы.
"Сегодня были на опознании, поэтому вся официальная часть завершена. Сейчас юристы занимаются бумагами, которые нужно перевести на русский язык, затем отправить в Мадрид за 500 км. Только после этого можно будет транспортировать тело. При этом завтра в Испании национальный праздник", - рассказала Н.Костикова.
Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер И.Малашенко 25 февраля скончался на 65-м году жизни. Он был найден повешенным в собственном доме в Испании в населенном пункте Сан-Роке, около Кадиса
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