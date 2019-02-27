Тело Малашенко перевезут в Москву предположительно на следующей неделе

27.02.19 15:54

© РИА Новости. Валерий Левитин

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Тело Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании на 65-году жизни, может быть доставлено на родину в начале следующей недели, сообщила "Интерфаксу" родственница умершего Нина Костикова.

"Пока ничего наверняка неизвестно, потому что все бумажные процедуры потребуют времени. Если реально смотреть на ситуацию, то, скорее всего, транспортировать тело можно будет в начале следующей недели", - сказала Н.Костикова в среду.

По ее словам, сегодня прошла процедура опознания тела И.Малашенко, теперь необходимо оформить документы для вывоза тела, чем сейчас и занимаются юристы.

"Сегодня были на опознании, поэтому вся официальная часть завершена. Сейчас юристы занимаются бумагами, которые нужно перевести на русский язык, затем отправить в Мадрид за 500 км. Только после этого можно будет транспортировать тело. При этом завтра в Испании национальный праздник", - рассказала Н.Костикова.

Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер И.Малашенко 25 февраля скончался на 65-м году жизни. Он был найден повешенным в собственном доме в Испании в населенном пункте Сан-Роке, около Кадиса