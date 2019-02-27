Открыть границы: Путин поручил расширить практику применения электронных виз для иностранцев
  
Не хотят встречаться: британский посол утверждает, что Сергей и Юлия Скрипали живы
   
Виток вокруг Земли: космических туристов отправят по маршруту Гагарина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
27.02.19 15:54

Тело Малашенко перевезут в Москву предположительно на следующей неделе

© РИА Новости. Валерий Левитин
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Тело Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании на 65-году жизни, может быть доставлено на родину в начале следующей недели, сообщила "Интерфаксу" родственница умершего Нина Костикова.

"Пока ничего наверняка неизвестно, потому что все бумажные процедуры потребуют времени. Если реально смотреть на ситуацию, то, скорее всего, транспортировать тело можно будет в начале следующей недели", - сказала Н.Костикова в среду.

По ее словам, сегодня прошла процедура опознания тела И.Малашенко, теперь необходимо оформить документы для вывоза тела, чем сейчас и занимаются юристы.

"Сегодня были на опознании, поэтому вся официальная часть завершена. Сейчас юристы занимаются бумагами, которые нужно перевести на русский язык, затем отправить в Мадрид за 500 км. Только после этого можно будет транспортировать тело. При этом завтра в Испании национальный праздник", - рассказала Н.Костикова.

Бывший гендиректор, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер И.Малашенко 25 февраля скончался на 65-м году жизни. Он был найден повешенным в собственном доме в Испании в населенном пункте Сан-Роке, около Кадиса

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.02.19 13:51
Родители новорожденных смогут посадить своё дерево в столичных парках
.
  27.02.19 12:48
Фондохранилище для столичных музеев построят в "новой" Москве
.
  27.02.19 11:38
Почти четверть миллиона москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов
.
  27.02.19 11:35
В промзоне вдоль Нагатинской набережной обустроят спортивный кластер
.
  27.02.19 11:28
Конструктивистский детский сад в Щукино признали памятником архитектуры
.
  27.02.19 11:24
Путин поручил создать Национальный космический центр до 15 января 2020 года
.
  27.02.19 11:22
Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму примут не позднее июня
.
  26.02.19 17:28
Дело об административном правонарушении Twitter поступило в суд
.
  26.02.19 15:15
Гастрономический фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта
.
  26.02.19 12:04
Суд отказался прекратить производство по иску Дерипаски к Зюганову


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket