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27.02.19 17:08

Сотни мероприятий запланированы в Удмуртии в честь 100-летия со дня рождения Калашникова

© РИА Новости. Игорь Подгорный
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 350 мероприятий пройдут в 2019 году в стране честь юбилея оружейника Михаила Калашникова, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии в среду.

"Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова, пройдут в 30 муниципальных образованиях, всего таких мероприятий запланировано больше 350", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

Отмечается, что 83 наиболее масштабных мероприятия вошли в региональный план празднования. Акции, приуроченные к 100-летию со дня рождения выдающегося конструктора, продлятся до декабря 2019 года.

В сообщении также говорится, что значительная часть юбилейных инициатив будет посвящена изобретательству, конструированию и новым технологиям. "Одним из центральных событий станет Межрегиональный хакатон "Техно-Арт Калашников", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что также будут открыты юношеский технопарк им. М.Т.Калашникова в Ижевске и школа юного конструктора на базе Воткинского филиала ИжГТУ им. М.Т.Калашникова.

В течение года также запланировано проведение серии спортивных мероприятий, среди которых турнир по киберспорту, республиканский турнир по хоккею с шайбой имени М.Т.Калашникова и этап кубка России по биатлону "Ижевская винтовка".

"Центральным событием празднования станет организация и проведение Дня Оружейника, который соберет в Ижевске более 1000 представителей органов власти и крупных компаний, руководителей и профильных специалистов оружейных предприятий, а также зарубежных представителей отрасли", - говорится в сообщении.

Для сохранения памяти о делах оружейника планируется произвести капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова. Создана передвижная выставка "Калашников: солдат, конструктор, легенда", онлайн-музей конструктора-оружейника, в котором будут собраны все материалы его наследия.

"Кроме того, уже весной в рамках празднования 100-летия для гостей и жителей Ижевска будут открыты новые туристические маршруты: "Ижевск - оружейная столица России" и "Ижевчанин - Калашников" с посещением памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью М.Т.Калашникова", - отмечается в сообщении.

Юбилейные мероприятия и акции запланированы по всей России, к празднованию присоединились Москва, Санкт-Петербург и Алтайский край, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по приглашению Удмуртской Республики ряд известных людей согласились стать послами празднования.

"В их число вошли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы в числе других послов юбилея Калашникова - директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, председатель ФНПР Михаил Шмаков, директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник, ряд представителей органов госвласти, бизнеса, спортсмены, деятели культуры, общественные деятели.

Советский конструктор стрелкового оружия М.Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Его самое знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет М.Калашников жил и работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. М.Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни после продолжительной болезни.

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