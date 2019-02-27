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27.02.19 17:05
Глава компании-производителя минеральной воды "Ачалуки" уличена в неуплате налогов на 52 млн рублей
"По данным следствия, подозреваемая с 1 января 2014 года по 15 ноября 2017 года скрывала налогооблагаемое имущество. Также она представляла в налоговые органы декларации с ложными сведениями об отсутствии обязанности по уплате налогов на добавленную стоимость, доходы физлиц, на прибыль, а также транспортного налога", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в результате гендиректор не заплатила налогов на сумму 52,4 млн рублей Дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
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