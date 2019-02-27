Глава компании-производителя минеральной воды "Ачалуки" уличена в неуплате налогов на 52 млн рублей

27.02.19 17:05

© РИА Новости. Руслан Кривобок

Магас. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело возбуждено в Ингушетии в отношении генерального директора ООО "Минеральная вода "Ачалуки", женщине инкриминируют неуплату налогов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУ СКР по региону.

"По данным следствия, подозреваемая с 1 января 2014 года по 15 ноября 2017 года скрывала налогооблагаемое имущество. Также она представляла в налоговые органы декларации с ложными сведениями об отсутствии обязанности по уплате налогов на добавленную стоимость, доходы физлиц, на прибыль, а также транспортного налога", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в результате гендиректор не заплатила налогов на сумму 52,4 млн рублей Дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).