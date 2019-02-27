Власти Калининградской области проверят работу администрации Черняховска после задержания замглавы города

27.02.19 17:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области проверит деятельность администрации Черняховска, замглавы которого подозревается во взяточничестве, сообщила пресс-служба губернатора региона в среду.

"По согласованию с губернатором, учитывая всю серьезность произошедшего, принимая во внимание объемы бюджетного финансирования программ развития сферы ЖКХ и благоустройства на территории Черняховского городского округа, принято решение провести комплексную проверку деятельности соответствующих структурных подразделений администрации округа", - приводит пресс-служба слова первого вице-премьера области Алексея Родина.

Такое заявление стало реакцией на информацию о задержании сотрудниками правоохранительных органов первого заместителя главы администрации Черняховского городского округа Александра Казимирского по подозрению в совершении коррупционных действий.

Вице-премьер напомнил, что руководители органов местного самоуправления несут персональную ответственность перед жителями муниципалитетов и руководством региона за принимаемые кадровые решения, за соблюдение всеми сотрудниками администраций законов РФ.

"Мы не позволим сомнительных игр с получаемыми бюджетными средствами, которые выделяются на решение важнейших задач в интересах жителей области. Факты злоупотреблений, превышения полномочий, получения взяток неотвратимо приведут к наказанию и соответствующим решениям, в том числе в отношении руководства муниципалитетов", - отметил А.Родин.

Как сообщалось ранее со ссылкой на информированный источник, во вторник в Черняховске сотрудниками полиции был задержан замглавы муниципалитета А.Казимирский, подозреваемый в получении взятки. По данным источника, он требовал от предпринимателя 1,8 млн рублей.

В региональных управлениях МВД и СКР информацию о задержании пока не комментируют.