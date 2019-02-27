Концентрация загрязняющих веществ в реке Гжать под Смоленском в некоторых местах превысила норму в 100 раз

27.02.19 17:47

© РИА Новости. Владимир Вяткин

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в несоответствии результатов проверочных мероприятий, проводимых региональным управлением Росприроднадзора по факту массовой гибели рыбы в реке Гжать, где было выявлено значительное превышение загрязняющих веществ.

"Есть несоответствие в тех проверочных мероприятиях, которое проводил департамент экологии по моему поручению, и теми проверочными мероприятиями, которое проводило управление Росприроднадзора. Почему-то мои подчиненные выявили очень значительное загрязнение, в некоторых случаях в 100 раз превышающее норму, в том числе по выбросу формальдегида. А Росприроднадзор, во всяком случае, пока, ничего подобного не установил. Вот я и попросил прокурора области, чтобы разобрались, и меня проинформировали", - заявил А.Островский "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в настоящее время виновные в выбросе вредных веществ не установлены. Вместе с тем проводится расследование в отношении предприятия, которое могло стать источником загрязнения.

"Я жду информацию от прокурора области, как прокуратура оценит первичное бездействие управления Росприроднадзора по Смоленской области. И вторую информацию от прокуратуры жду, в случае, если будет выявлен виновник этих сбросов. Надеюсь и рассчитываю, что прокуратура возбудит дело по факту этого сброса, и то предприятие, которое стало виновником этого сброса, загрязнения окружающей среды, понесет ответственность", - отметил А.Островский.

В начале февраля жители села Перечистое обнаружили в реке Гжать скопление погибшей рыбы. Специалисты провели экспертизу, которая выявила на участке реки протяженностью 3,5 км более 800 экземпляров мертвой рыбы. Среди них были щука, язь, судак, окунь, плотва, лещ, уклея.