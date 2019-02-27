Экологи готовы помочь выстроить "противомедвежью оборону" на Новой Земле

27.02.19 17:53

© РИА Новости. Вера Костамо

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Эксперты WWF готовы помочь в создании медвежьего патруля на Новой Земле (Архангельская область), необходимость которого возникла после нашествия белых медведей в феврале, сообщает пресс-служба Баренц-отделения экологической организации в среду.

"Мы готовы оказывать экспертную поддержку всем, кто готов участвовать в построении грамотной "противомедвежьей обороны", - приводятся в сообщении слова координатора проектов по сохранению биоразнообразия в Арктике Михаила Стишова.

Он отмечает, что WWF работает в арктических регионах более десяти лет, проект "Медвежий патруль" успешно запущен на Чукотке и в НАО.