Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 11 школах Петропавловска-Камчатского

28.02.19 06:15

© РИА Новости. Алексей Владыкин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петропавловске-Камчатском карантин по гриппу и ОРВИ полностью или частично действует в 11 школах, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе горадминистрации.

"С четверга для учеников всех классов занятия прекратились в школе №26 краевого центра", - сказал представитель мэрии.

Он добавил, что на карантине полностью или частично остаются еще десять школ, в том числе вечерняя.

В краевом центре из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется запрет на детские концерты, выставки, спектакли и прочие массовые мероприятия с участием детей, проходящие в закрытых помещениях.