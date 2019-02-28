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28.02.19 06:27

Жители Хабаровского края стали чаще жаловаться на здоровье из-за сильной задымленности

© РИА Новости. Андрей Соломонов
28 февраля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровске в последние два дня отмечен рост числа обращений в медицинские учреждения с жалобами на бронхо-легочные заболевания, связанный с задымленностью города из-за массового отжига сухой травы в Китае и природных пожаров на территории соседней Еврейской автономной области.

"Пациенты с проблемами бронхо-легочной системы стали чаще обращаться в больницы в последние два дня. Конечно, дым повлиял. Хотя, насколько серьезными будут последствия для здоровья, пока говорить рано. А люди с хроническими заболеваниями, конечно, знают, как себя беречь в такой обстановке", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" главный пульмонолог Хабаровского края Ольга Молчанова.

В то же время, ежедневный лабораторный контроль Роспотребнадзора пока не выявил превышения предельно-допустимых концентраций угарного газа в воздухе.

"По результатам лабораторного контроля содержание химических веществ не превышает гигиенических нормативов", - сказано в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

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