Житель Приморья, на которого в тайге напал тигр, стал фигурантом дела о незаконном хранении оружия

28.02.19 06:33

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила уголовное дело о незаконном хранении оружия в отношении жителя Приморья, на которого в середине февраля в тайге напал тигр, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

"При осмотре места происшествия, в лесу в районе урочища ключа "Желтый" сотрудники полиции обнаружили охотничий карабин, не зарегистрированный в установленном порядке, и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия)", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.