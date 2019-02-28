|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.02.19 06:47
Природоохранная прокуратура подтвердила факт исчезновения косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье
"Сегодня помощник находится, пересчитывает их. По последним данным находится 87 белух и 10 косаток", - сообщил журналистам прокурор Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры Константин Андронович.
Он отметил, что по факту пропажи одной косатки из вольеров в бухте Средняя проводится проверка местным отделом полиции.
"Доследственная проверка проводится в части жестокого обращения с животными. В рамках проверки назначена экспертиза, которая ответит, есть ли состав преступления", - уточнил прокурор.
Также он напомнил, что проверку также проводит погрануправление ФСБ по Приморскому краю. В ее рамках также была проведена экспертиза, результатов пока нет.
По словам прокурора, эксперты оценят состояние животных и условия их содержания.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket