Природоохранная прокуратура подтвердила факт исчезновения косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье

28.02.19 06:47

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 февраля. Interfax-Russia.ru - В вольерах бухты Средней в Приморье содержится 10 косаток и 87 белух, ранее сообщалось, что косаток 11, сообщает природоохранная прокуратура.

"Сегодня помощник находится, пересчитывает их. По последним данным находится 87 белух и 10 косаток", - сообщил журналистам прокурор Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры Константин Андронович.

Он отметил, что по факту пропажи одной косатки из вольеров в бухте Средняя проводится проверка местным отделом полиции.

"Доследственная проверка проводится в части жестокого обращения с животными. В рамках проверки назначена экспертиза, которая ответит, есть ли состав преступления", - уточнил прокурор.

Также он напомнил, что проверку также проводит погрануправление ФСБ по Приморскому краю. В ее рамках также была проведена экспертиза, результатов пока нет.

По словам прокурора, эксперты оценят состояние животных и условия их содержания.