Красноярский студент предстанет перед судом за контрабанду наркотиков

28.02.19 06:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов утвердил обвинительное заключение в отношении студента одного из красноярских вузов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п."б" ч.4 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч.3 ст.30 п."г", ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупных размерах)", - говорится в сообщении.

По версии транспортной полиции, молодой человек, действуя в группе с неустановленными лицами, поставлял в Красноярск из-за рубежа наркотических средств синтетического и растительного происхождения, которые сбывал через "закладки".

В результате проведенных сотрудниками Красноярской таможни оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан при получении международного почтового отправления из Нидерландов, в котором, как он ожидал, в его адрес должно было поступить более 100 таблеток синтетического наркотика.

Преступные намерения красноярца были пресечены сотрудниками правоохраны: наркотики изъяты, в посылку заложен муляж.

Кроме того, в ходе обыска в общежитии у студента изъяли более 136 г наркотических средств синтетического и растительного происхождения, готовых к реализации.

После избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста на его имя из Германии поступили еще две посылки с наркотическими средствами синтетического происхождения массой более 1 кг, которые также были изъяты правоохранительными органами.

Вину в предъявленном обвинении студент признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красноярский краевой суд.