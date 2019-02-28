Ректор ТГУ избран вице-президентом Российской академии образования

28.02.19 07:17

© РИА Новости. Алексей Крикунов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский избран на пост вице-президента Российской академии образования (РАО), сообщается в пресс-релизе университета.

"В этой должности он будет заниматься разработкой долгосрочных планов фундаментальных исследований, усилением работы РАО с высшей школой и курировать междисциплинарные проекты", - говорится в сообщении.

Э.Галажинский отметил, что в своей работе считает важным инициирование и развитие крупных федеральных междисциплинарных проектов, направленных на решение ключевых задач общества.

"Одним из них может стать масштабное исследование раннего развития детей, презентацию которого сотрудники ТГУ и МГУ провели на днях в образовательном центре "Сириус". Кроме того, одной из моих задач будет подключение ресурсов РАО к изучению эффективности внедрения новых образовательных технологий в систему образования", - сказал Э.Галажинский, слова которого приводятся в пресс-релизе.