Парк Универсиады, который станет главной культурной площадкой Игр, открылся в Красноярске

28.02.19 11:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие парка Всемирных зимних студенческих игр - главной культурной площадки Универсиады - прошло в Красноярске, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Свою работу начали площадки со спортивными мастер-классами, концертами фольклорных коллективов, играми на открытом воздухе и множеством других развлечений. Вход на все мероприятия свободный", - говорится в сообщении.

В течение дня на территории парка, расположенном на площади Мира в историческом центре Красноярска и в западной части острова Татышев, пройдут флэшмобы, спортивные состязания, конкурсы. Также зрители-участники смогут сфотографироваться с историческими персонажами картины Василия Сурикова "Взятие снежного городка".

В западной части острова Татышев создана этнодеревня, где представлены традиции и быт коренных народов Красноярского края.

"Посетители эвенкийского чума смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению оберегов и узнать секреты охоты и рыбалки эвенков. У жилища коренного народа кето, живущего на севере Красноярского края, можно будет прокатиться в упряжке с собаками-хаски. Мастера кузнечного дела научат всех желающих плести кольчуги и завязывать узлы из гвоздей. В хакасской и тувинской юртах гостей познакомят с традиционным бытом народов юга Сибири и предложат приготовить национальные блюда", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на сцене этнодеревни пройдут выступления сибирских фольклорных коллективов. Насыщенная культурная программа парка рассчитана на весь период проведения Универсиады, отметили в пресс-службе.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.