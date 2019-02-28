Трап в аэропорту Барнаула, с которого упали пассажиры, работал дольше срока

28.02.19 11:45

© РИА Новости. Максим Блинов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - По результатам прокурорской проверки в аэропорту Барнаула после инцидента с падением пассажиров с трапа прекращена эксплуатация нескольких трапов, сообщил Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко журналистам в четверг.

"Эксплуатация четырех трапов прекращена, двух - приостановлена", - сказал он.

Эти меры были вызваны выявленными нарушениями в эксплуатации трапов.

Д.Костенко отметил, что срок эксплуатации трапа, с которого упали люди, истек, необходимое обслуживание в установленные сроки не проводилось.

Как сообщалось ранее, 12 февраля при посадке пассажиров рейса N652 Барнаул-Москва на борт самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" произошло обрушение верхней площадки автотрапа. По данным транспортной прокуратуры, 6 человек при падении получили повреждения. Прокуратура сообщала о госпитализации четырех из шести пострадавших.