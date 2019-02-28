Браконьер в Приморье застрелил медведицу, оставив сиротой медвежонка

28.02.19 11:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Охотнадзор задержал в Приморском крае браконьера, убившего медведицу. Оставшийся без матери 1,5 месячный медвежонок передан в центр реабилитации диких животных, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Лесозаготовители в районе села Хвищанка в Кировском районе Приморья рядом с местом спячки медведей 27 февраля обнаружили медвежонка. Прибывшая на место опергруппа охотнадзора нашла там гильзы и шкуру медведя - мамы медвежонка.

Браконьер задержан. Оставшегося в живых медвежонка передали в центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевке Приморского края. Его жизни ничего не угрожает.