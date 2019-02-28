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28.02.19 11:55
Глава попечительского совета фонда "Шаг вместе" стал замгубернатора Иркутской области
"С.Качушкин назначен заместителем губернатора Иркутской области, он будет заниматься взаимодействием с федеральными органами власти", - сообщила в четверг пресс-служба иркутского правительства.
Глава региона подписал соответствующее распоряжение 27 февраля, говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, С.Качушкин родился 29 апреля 1970 г. в Кировограде. В 2012 - 2016 годах возглавлял представительство в Москве правительства Тверской области; в 2017 - 2018 годах работал заместителем губернатора Ненецкого автономного округа по взаимодействию с федеральными органами власти в Москве; в настоящее время - председатель попечительского совета благотворительного фонда помощи больным детским церебральным параличом "Шаг вместе" (Москва).
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