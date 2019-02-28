Врио главы Смоленска увольняется на фоне процедуры избрания нового мэра

28.02.19 12:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности мэра Смоленска Дмитрий Платонов подписал распоряжение о собственном увольнении с должности с 1 марта.

"Дмитрий Платонов подписал заявление об освобождении себя с должности с 1 марта. По закону, он, как высшее должностное лицо города, вправе это сделать", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

В администрации уточнили, что свое решение об увольнении Д.Платонов никак не мотивировал.

Решение о назначении нового исполняющего обязанности главы города примут депутаты на ближайшей сессии горсовета.

В пресс-службе горсовета агентству сообщили, что по всей вероятности, этот вопрос будет включен в повестку заседания 1 марта.

"По всей вероятности, этот вопрос будет вноситься в повестку заседания, которое назначено на 1 марта", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вместе с тем в настоящее время в Смоленске проходит процедура избрания нового главы города.

Как сообщалось, второй этап процедуры избрания мэра - собеседования с кандидатами состоялось 25 февраля. На должность мэра претендовало 11 кандидатов, однако во второй тур прошли четыре - бывший вице-губернатор Андрей Борисов, энергетик Андрей Михаленков. заместитель главы Смоленского района Андрей Ярославцев и безработный Александр Корончик.

Ранее в пресс-службе горсовета Смоленска сообщали, что по результатам собеседования с кандидатами в течение трех дней конкурсная комиссия должна была передать свое решение горсовету. После этого горсовет должен был включить в повестку ближайшего заседания этот вопрос и утвердить кандидата на должность главы города.

Однако когда депутаты горсовета будут выбирать нового руководителя города, пока неизвестно. Этот вопрос не включен в повестку сессии, назначенной на 1 марта.

Между тем местные СМИ сообщают, что выборы откладываются из-за судебных дел, связанных с прежним руководителем Смоленска Владимиром Соваренко, который пытается восстановиться в должности.

21 декабря прошлого года депутаты горсовета Смоленска почти единогласно (28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра В.Соваренко, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский.