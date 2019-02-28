Барк "Седов" перекрасили в исторический белый цвет

28.02.19 12:28

Фото: www.sts-sedov.info

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Барк "Седов" полностью перекрашен в первоначальный белый цвет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА, оператор парусника).

"Покрасочные работы были выполнены в доке Светловского судоремонтного завода, где находится в настоящее время "Седов". Стальной клепаный корпус барка полностью выкрашен в белый цвет, а верхний ярус кают выделен сверху и снизу неширокими красными линиями. Именно такая окраска является исторической и родной для именитого парусника", - отметил собеседник агентства.

По его словам, белый цвет "Седов" утратил в 2005 году. Для участия в немецком фильме "Гибель "Памира" барк перекрасили в черный.

"Покраска "Седова" завершена, но ремонтные работы на нем продолжаются. В конце марта судно должно выйти в первый рейс летней навигации, а в конце 2019 года уйти в кругосветное плавание, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне". - рассказали в академии.

Барк "Седов" был построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году. Судно, получившее имя "Магдаленна" было спроектировано и построено с целью перевозки навалочных грузов между портами Европы и Южной Америки, Австралии и Океании.

В 1936 году барк получил новое имя - "Коммондор Йонсон". После Второй мировой войны СССР получил барк по репарации. Корабль назвали "Седов" в честь полярного исследователя Г.Я.Седова.

В 2017 году судно было передано БГА, на нем проходят обучение будущие поколения гражданских моряков. "Седов" занесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов. Длина - 117,5 м, водоизмещение 7 320 т, экипаж - 320 человек, площадь парусов - 4 192 кв м.