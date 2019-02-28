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Ульяновский губернатор лишен звания "Почетного гражданина Димитровграда"

© РИА Новости. Виталий Белоусов
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Димитровграда (Ульяновская область) на очередном заседании большинством голосов лишили губернатора региона Сергея Морозова звания "Почетного гражданина города".

"Депутаты высказались за отмену решения совета депутатов Димитровграда от 30 мая 2007 года о присвоении звания "Почетного гражданина города" губернатору Сергею Морозову. Принятие данного решения инициировала фракция КПРФ на основании резолюции, которая была принята 9 февраля 2019 года на городском митинге", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" руководитель аппарата гордумы Ольга Кусакина.

Она уточнила, что на заседании присутствовали 24 депутата: 20 поддержали решение, трое высказались "против", один - воздержался.

"Из общей численности (30 депутатов) 26 мандатов у КПРФ", - отметила собеседница агентства.

О.Кусакина пояснила, что лицам, которым присваивается звание "Почетного гражданина Димитровграда", предоставляются следующие права и льготы: бесплатный проезд в городском транспорте, бесплатное посещение культурно-зрелищных мероприятий, ежемесячное пособие в 1 тыс. рублей на заявительной основе, приоритет на приеме у руководителей органов местного самоуправления, а также компенсация расходов на погребение не более 15 тыс. рублей.

Пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук уточнил агентству, что С.Морозов не пользовался никакими финансовыми привилегиями от звания.

В то же время глава области сообщал местным СМИ, что если лишение его статуса "Почетного гражданина города" позволит депутатам заняться проблемами города, то он готов пожертвовать этим званием.

Ранее сообщалось, что 23 января на внеочередном заседании городского парламента Павел Архипов был избран главой Димитровграда. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов из 28 присутствовавших на заседании городской Думы.

Губернатор обратился в суд, требуя признать решение незаконным и отменить его.

19 февраля суд удовлетворил иск С.Морозова.

На сайте администрации Димитровграда сообщается, что обязанности главы города исполняет Алексей Гадальшин.

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