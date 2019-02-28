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28.02.19 12:42
Выбросы диоксида серы в башкирском Сибае возможны до конца марта
"В связи с проводимыми работами (по затоплению карьера - ИФ) возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации", - сообщил он на заседании регионального госсобрания.
С ним согласился и.о. министра экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин, пояснив, что процессе подтопления карьера сопровождается испарениями, в связи с чем и возможен выброс диоксида серы. Прогнозировать возникновение или повторение окислительных процессов в карьере невозможно, добавил он.
"Чтобы снизить концентрации, надо продлить процесс (затопления) на длительный срок" - добавил М.Фатхуллин.
Он предположил, что процесс выделения в воздух диоксида серы должен прекратиться к концу марта, когда завершится подтопление карьера.
"Такое природно-техногенное явление трудно регулируемо. Насколько глубоко идет процесс под землей, сказать невозможно", - уточнил М.Фатхуллин.
В свою очередь, генеральный директор учалинского ГОКа Закария Гибадуллин назвал ситуацию в сибайском карьере уникальной.
"Процессы (окисления руды - ИФ) возникли в переходной зоне между карьером и рудником, и доступа туда нет. Поэтому эксперты из Москвы и Магнитогорска сказали: требуется разработка нормативных документов для предупреждения процессов, возникающих в переходных зонах. Это уникальный случай. Таких предприятий, где отрабатывается рудное тело рядом с карьером или под карьером, очень мало", - сказал он.
З.Гибадуллин уточнил, что доступа к нижней части карьера нет с 2003 года.
Карьер был закрыт для разработки после того, как начали обрушаться транспортные фермы. После этого рядом был построен рудник.
Ранее сообщалось о многочисленных жалобах местных жителей на загрязнение воздуха, поступающих с ноября 2018 года. Смог и неприятный запах связаны с тлением в чаше расположенного поблизости Сибайского карьера, добыча руды в котором не ведется более 10 лет. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрация диоксида серы.
Выявлено два очага тления руды на глубине 400-450 метров в шахте. Ликвидацией этих очагов путем затопления водой занимается Учалинский ГОК, работы по заливке чаши карьера продолжаются в круглосуточном режиме.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).
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