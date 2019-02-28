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Власти Крыма запустят социальные ролики для борьбы с бизнесом на животных

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Социальная реклама о недопустимости использования животных в коммерческих целях, в том числе для фотографирования, подготовлена в Крыму к курортному сезону, сообщил первый заместитель министра курортов и туризма республики Игорь Котляр.

"В этом году уже подготовлены ролики по разъяснению туристам, что это антигуманно. Эти ролики будут, в частности, демонстрироваться в аэропорту", - сказал он в четверг на заседании комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Кроме того, власти договорились с некоторыми гостиницами о размещении социальной рекламы. По словам И.Котляра, министерство также обратилось к муниципалитетам с просьбой подготовить места для распространения информации о недопустимости эксплуатации животных.

Как подчеркнул замминистра, предложение формирует спрос, поэтому важно разъяснить проблему использования животных туристам. За один год решить эту задачу вряд ли удастся, отметил он.

Председатель комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что важна не только моральная сторона вопроса, в Крыму были случаи укусов животными.

"По сравнению с тем, что было при Украине, когда целые мини-зоопарки были на всех центральных аллеях - павлины, орлы, удавы, медведи и все, что хочешь - то сейчас уже единичные случаи. Понятно, что спрос есть. Но здесь нужно говорить не только о моральной стороне, но и о том, что животные прибывают контрабандой, не проходят ветеринарные обследования", - сказал он.

Использование экзотических животных для фотографирования распространено в курортных городах Крыма, особенно - на набережных Ялты, Алушты и Судака. Регулярно проходят рейды с наложением штрафов и изъятием животных.

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