Володин и Матвиенко внесли в Госдуму проект закона об "ипотечных каникулах"

28.02.19 12:52

© РИА Новости. Нина Зотина

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации) в четверг внесли в Госдуму первый законопроект из пакета президентских законодательных инициатив, предусмотренных в Послании Федеральному Собранию, - об "ипотечных каникулах", сообщает пресс-служба Госдумы.

"Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер", - сказал журналистам В.Володин.

Он пояснил, что рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. ""Ипотечные каникулы" станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30 процентов", - рассказал спикер.

"Законопроект об "ипотечных каникулах" станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах", - подчеркнул он.

Среди авторов законопроекта, наряду со спикерами обеих палат, от Госдумы - руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Единая Россия").